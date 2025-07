Pedullà: “Nuova esperienza per Lucchesi, andrà al Monza”. La formula

Nuova esperienza in Serie B per il giovane difensore viola Lorenzo Lucchesi: vicina la chiusura con il Monza

Dopo le già tre esperienze in prestito con le maglie di Ternana, Venezia e Reggiana, come scrive Alfredo Pedullà è in arrivo anche la quarta per Lorenzo Lucchesi, giovane difensore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.