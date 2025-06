Playout Serie B: disordini a Salerno, si salva la Samp. La gara finisce al 65°!

La Salernitana di Christensen e Amatucci retrocede in Serie C. Dopo lo 0-2 Samp la gara viene interrotta e non riprende più

Niente da fare per la Salernitana dei V.i.P. Lorenzo Amatucci e Oliver Christensen. Dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata a Marassi, la Sampdoria si ripete anche al ritorno ed espugna l'Arechi con le reti di Coda e Sibilli.

Nella ripresa disordini del pubblico e arbitro Doveri costretto a sospendere la gara per il lancio di oggetti e seggiolini in campo. Dopo quasi mezz'ora di stop si torna in campo, ma Doveri dopo pochi secondi sospende di nuovo la sfida, stavolta definitivamente, al minuto 65. La Sampdoria si salva a seguito di una stagione a dir poco travagliata, doppio salto indietro dei campani che appena un anno fa erano in Serie A e adesso si trovano a dover ripartire dalla C. Epilogo amaro della stagione di Serie B.