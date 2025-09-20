Il Valencia vince, ma per Beltran la titolarità è ancora una chimera

Dopo il 6-0 patito a Barcellona, il Valencia stasera torna a riottenere la vittoria in Liga grazie al secco 2-0 rifilato all'Athletic Club diBilbao, con le reti di Santamaria e Duro. Per il momento, però, del viola in prestito Lucas Beltran non c'è grande traccia.

L'attaccante di proprietà della Fiorentina si è trasferito a titolo temporaneo nel club spagnolo, un'operazione, questa, chiusa nelle ultime ore di mercato, e probabilmente deve ancora trovare l'intesa con i compagni. Dopo il quarto d'ora scarso concessogli dal tecnico del Valencia Corberan Vallet contro il Barcellona, contro l'Athletic l'ex River è entrato al 71'.