Ag. Bianco: “Al Paok farà l’Europa League. Poche richieste? Ricordatevi di Fabregas”

Redazione VN 11 settembre - 17:25

Ai microfoni di Ok Calciomercato è intervenuto Giuseppe Galli, agente di Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 passato in estate dalla Fiorentina al Paok Salonicco. L’occasione è stata utile per fare il punto sul mercato appena chiuso, sui rinforzi delle big di Serie A e sulla scelta del suo assistito di accettare la chiamata di una delle squadre di vertice del calcio greco.

“Napoli davanti a tutti, ma si sono rinforzate tutte” — Il procuratore non ha dubbi su chi abbia fatto il miglior mercato:

“Il Napoli sicuramente, ma per me si sono rinforzate tutte. Anche il Como, che non è una big, ha preso giovani molto interessanti”.

Una visione che premia non solo i top club, ma anche quelle società che hanno scelto di puntare su prospetti di talento.

Bianco-Paok, una scelta di crescita — Sulla trattativa che ha portato Alessandro Bianco in Grecia, Galli ha spiegato:

“Il Paok lo ha voluto fortemente. Sono contento perché è una big del calcio greco che gioca anche l’Europa League. Serve per immagazzinare esperienza e sono sicuro che farà bene”.

Una decisione che guarda al futuro, anche alla luce delle difficoltà di trovare spazio in Italia:

“In Italia non aveva mercato? Lo deve chiedere agli addetti ai lavori (ride, ndr). Se va a leggere un articolo prima di Monza-Como, vedrà cosa ha detto Fabregas su Alessandro. Ma siamo contenti della scelta di andare al Paok. Nel calcio di oggi, l’italiano deve capire che deve guardare anche all’estero perché le liste sono sempre ristrette”.

“La Fiorentina ha fatto un grande mercato” — Infine, un passaggio sulla Fiorentina, che secondo l’agente ha lavorato molto bene:

“Hanno fatto un grande mercato, poi hanno un ottimo allenatore come Pioli e daranno filo da torcere alle big”.