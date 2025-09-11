L'ex viola Michele Serena ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio dove ha detto la sua sulla Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Serena vota Fiorentina: “La squadra che si è mossa meglio di tutti sul mercato”
news viola
Serena vota Fiorentina: “La squadra che si è mossa meglio di tutti sul mercato”
L'opinione dell'ex viola sull'operato della dirigenza
Mercato? Per me la Fiorentina è la squadra che si è mossa meglio di tutte. Ha fatto lo step in più che serviva. Negli anni passati è arrivata un po’ corta, infatti non è riuscita ad alzare trofei pur essendo arrivata a giocarsi finali. Adesso Pioli ha a disposizione una rosa numerosa e di qualità, che gli consente di scegliere in base alle competizioni e mantenere sempre un ottimo livello
© RIPRODUZIONE RISERVATA