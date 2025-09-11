Malusci: “Non rischierei Gudmundsson. Ecco come giocherei a centrocampo”

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Gudmundsson in dubbio dispiace, a Napoli l'anno scorso fece un gran gol. Non lo rischierei, è una partita dove se perdi uno dei giocatori più importanti che hai, rischi di perderlo per molto tempo. Pradè? Mi è piaciuto, non ha detto cose sopra le righe. Ha ribadito il voler vincere un trofeo, un punto ottimo dove la squadra e allenatore devono focalizzarsi. Pioli? In questi tre anni vuole costruire una Fiorentina fortissima, e parte già da un'ottima base. Il centrocampo del Napoli è molto forte, con quei quattro fa davvero paura. Abbinano forza a tecnica. La Fiorentina a livello fisico solo Sohm e Ndour possono competere con loro, ma il classe 2004 non è pronto per questa partita. Giocherei con Sohm, Mandragora e uno tra Nicolussi e Fagioli. Quest'ultimo deve fare uno step importante, le qualità le ha e le deve dimostrare. Per come la vedo io lui dovrebbe essere sempre tra i 22 della Nazionale.
