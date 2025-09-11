Leonardo Bardazzi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Bardazzi: "Progetto della Fiorentina è chiaro. Kean? È lui la stella viola"
Bardazzi: “Progetto della Fiorentina è chiaro. Kean? È lui la stella viola”
L'opinione di Leonardo Bardazzi, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sulla sfida con il Napoli e su Kean
Non vedo l'ora di vedere la partita di sabato, per ciò che rappresenta sfidare il Napoli e per vedere il tifo al Franchi. I soldi della Fiorentina sono stati spesi per un progetto chiaro, prendersi un trofeo. I viola dovranno abituarsi a giocare con le squadre più forti, e il Napoli sarà la prima prova. Kean? I gol per un attaccante son tutto. È finito sulle pagine di tutti i giornali, è la stella della Fiorentina e ora si deve ripetere per poter essere finalmente definito un campione. Se non ci fosse Gudmundsson, vedrei bene Fazzini a centrocampo, ma non con Fagioli e Nicolussi. Kean e Piccoli davanti? Direi di si, serve comandare in gioco e metterli in difficoltà. Gosens? L'ho intervistato pochi giorni fa, è un personaggio interessantissimo e un uomo davvero maturo. È uno dei leader della Fiorentina.
