Da Napoli: “Ecco la probabile formazione. Possibile sorpresa in porta”

L'opinione di Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno
Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Difficile capire chi giocherà in porta. Ho il sospetto che possa giocare Milinkovic-Savic, Conte valuta la possibilità di farlo giocare per conservare Meret in vista della Champions League. Avere due portieri così non è un problema, anzi. Io sono uno da vecchia scuola, il primo resta il primo e il secondo uguale. Meret per me è di gran lunga più bravo, non è perfetto ma non lo è nessuno. Conte ha tutto chiaro sulla formazione. Il centrocampo del Napoli è uno dei più forti in circolazione. Pioli ha sempre dato da torcere al Napoli, dai tempi del Bologna, al Chievo, alla prime esperienza alla Fiorentina fino al Milan.

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Oliveira, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Politano, Hojlund

