Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato così a proposito della Fiorentina:
Pruzzo sprona Fagioli: “Deve cambiare marcia. Lo immagino ‘alla Tonali'”
L'ex bomber viola dice la sua sull'ex Juve
La Nazionale ha aperto gli occhi a chi pensava che kean potesse giocare soltanto da solo e con le palle lunghe. SI integra benissimo con un altro centravanti. Quando sei forte di problemi non ce ne sono. Con Piccoli può funzionare. Servirà un po'dintesa e che capiscano i reciproci movimenti. Retegui è uno duttile, così come Kean. Io mi aspetto che Fagioli possa prendere il pallino in mano per conto suo diventando determinante, come fa Tonali in azzurro. Deve cambiare marcia
