Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo sprona Fagioli: “Deve cambiare marcia. Lo immagino ‘alla Tonali'”

news viola

Pruzzo sprona Fagioli: “Deve cambiare marcia. Lo immagino ‘alla Tonali'”

Pruzzo sprona Fagioli: “Deve cambiare marcia. Lo immagino ‘alla Tonali'” - immagine 1
L'ex bomber viola dice la sua sull'ex Juve
Redazione VN

Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato così a proposito della Fiorentina:

La Nazionale ha aperto gli occhi a chi pensava che kean potesse giocare soltanto da solo e con le palle lunghe. SI integra benissimo con un altro centravanti. Quando sei forte di problemi non ce ne sono. Con Piccoli può funzionare. Servirà un po'dintesa e che capiscano i reciproci movimenti. Retegui è uno duttile, così come Kean. Io mi aspetto che Fagioli possa prendere il pallino in mano per conto suo diventando determinante, come fa Tonali in azzurro. Deve cambiare marcia

Leggi anche
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Fiorentina – Napoli, sabato alle 20:45: dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA