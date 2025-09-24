Viola News
Inizio horror per Christensen in Europa League: autogol e sconfitta dello Sturm Graz

Serataccia per il portiere danese, autore di una papera ad inizio partita contro i connazionali del Midtjylland
Redazione VN

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura in campo internazionale per questa stagione di Oliver Christensen: il portiere danese, di proprietà della Fiorentina, ha dato il via alla sconfitta del suo Sturm Graz contro il Midtjylland propiziando con un'autorete il vantaggio dei padroni di casa, i quali, andati avanti quasi subito (7'), hanno gestito l'incontro e trovato poi il raddoppio a 2' dalla fine.

L'estremo difensore ex Hertha Berlino è stato, dunque, il protagonista negativo del match, specie per colpa di quella uscita goffa che ha provocato il patatrac di inizio gara: cross in area e palla vagante, che però Christensen ha praticamente deviato involontariamente nella propria porta anziché respingerla lontano. Da lì la compagine svizzera ha fatto tanta fatica senza riuscire mai a trovare la via del pareggio.

