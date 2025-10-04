Cataldi: “Non cerco rivincite con la Lazio, sono felice di essere tornato”

Danilo Cataldi torna a parlare in conferenza stampa del suo rapporto con la Lazio: "Tra me e Lazio è un tira e molla, come in amore. Ma non è una rivincita, io non ho rivincite con la Lazio. Sono contento di essere tornato a difendere i miei colori, dare una mano a questa squadra e spero di toglierci belle soddisfazioni" le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina dopo il pareggio tra Lazio e Torino.