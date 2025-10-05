Ex viola, Haaland elogia Kayode: “Mi ricorda Delap e le sue rimesse”

La sua rimessa laterale è già diventata famosa, tanto da scomodare paragoni con Rory Delap. Kayode si è preso la scena in Inghilterra

Dopo i primi mesi di adattamento, Michael Kayode si è preso con prepotenza un posto da titolare con la maglia del Brentford. L'ex viola in Premier League è già diventato famoso per le sue rimesse laterali lunghissime, pericolose come calci piazzati. A tale riguardo, nella giornata di oggi, si è espresso addirittura Erling Haaland , autore del gol che ha deciso l'incontro in favore del Manchester City.

"E' stata una partita tosta, mi ha ricordato lo Stoke di Rory Delap di quindici anni fa". L'ex giocatore irlandese era diventato virale per la sua gittata lunghissima - complice anche un passato da giavellottista - che tra il 2008 e il 2013 aveva fruttato la bellezza di 17 gol. Chissà se Kayode potrà ripercorrere le orme di Delap, intanto si è preso la benedizione di un campionissimo come Haaland.