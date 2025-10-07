FOTO – Cataldi, tuffo nel recente passato: gita con la famiglia a Firenze

Viola News
Chi si rivede: Danilo Cataldi approfitta dei giorni liberi per tornare a Firenze con tutta la famiglia al seguito
Nel finesettimana ha salvato la sua Lazio in pieno recupero, col rigore del 3-3 contro il Torino. Oggi, approfittando della sosta del campionato per le nazionali, Danilo Cataldi è tornato a Firenze. E lo ha fatto con tutta la famiglia, come testimonia la storia pubblicata sui social dalla moglie con vista Ponte Vecchio.

Il classe '94 ha trascorso una sola stagione in riva all'Arno, ma ha vissuto un'esperienza intensa che lo ha segnato, dentro e fuori dal campo, come testimonia il rapporto creatosi con Edoardo Bove.

