Nel finesettimana ha salvato la sua Lazio in pieno recupero, col rigore del 3-3 contro il Torino. Oggi, approfittando della sosta del campionato per le nazionali, Danilo Cataldi è tornato a Firenze. E lo ha fatto con tutta la famiglia, come testimonia la storia pubblicata sui social dalla moglie con vista Ponte Vecchio.
FOTO – Cataldi, tuffo nel recente passato: gita con la famiglia a Firenze
Chi si rivede: Danilo Cataldi approfitta dei giorni liberi per tornare a Firenze con tutta la famiglia al seguito
Il classe '94 ha trascorso una sola stagione in riva all'Arno, ma ha vissuto un'esperienza intensa che lo ha segnato, dentro e fuori dal campo, come testimonia il rapporto creatosi con Edoardo Bove.
