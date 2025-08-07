FOTO – L’abbraccio viola di Cataldi e Bove diventa un quadro: che bel regalo!

Edoardo Bove ha fatto a Danilo Cataldi un regalo meraviglioso per il suo 31esimo compleanno. I due, entrambi in prestito alla Fiorentina nella stagione 2024/25, segnata dal malore che ha colpito il primo il 1 dicembre 2024, sono diventati amici fraterni in viola e naturalmente Bove era presente alla festa di Cataldi nella serata di ieri.
Il regalo all'amico è stato tutto a tinte viola: un quadro che ritrae un abbraccio tra i due, profondo e sincero, con tanto di stemma della Fiorentina, una squadra che per sempre li legherà. Di seguito la storia che testimonia quanto accaduto e riporta anche la foto originale.
