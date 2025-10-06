Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Borghi ammette: “Fiorentina la più grande delusione del campionato”

social

Borghi ammette: “Fiorentina la più grande delusione del campionato”

Borghi ammette: “Fiorentina la più grande delusione del campionato” - immagine 1
Le parole del telecronista sportivo, Stefano Borghi, sulla stagione fin qui giocata, in modo deludente, dalla Fiorentina
Redazione VN

Il giornalista e telecronista sportivo, Stefano Borghi, tramite il suo canale YouTube, ha commentato il momento della Fiorentina. Le sue parole:

la Fiorentina è la più grande delusione sin qui del campionato. Anche in Conference League contro il Sigma Olomouc c'erano stati dei risultati misti. Kean è l'unico non problema della squadra di Pioli. Invece, quello principale si chiama Albert Gudmundsson. Il tecnico viola lo deve ritrovare al più presto, anche se l'islandese non appare ancora all'orizzonte. Secondo me la scelta del tecnico è stata corretta, così come quella della società sul mercato. De Gea, Gosens, Dodò e Kean costituiscono il perimetro da cui ripartire, ma ci sono giocatori da fra crescere. Pioli ha un centrocampo troppo molle. Fagioli non ha continuità, quindi gioca Nicolussi Caviglia, ma forse non è ancora all'altezza di portare la maglia della Fiorentina. Dopo la sosta c'è il Milan. Il momento è molto, molto critico. Firenze è una piazza molto ambiziosa, ma anche non armatissima di pazienza.

Leggi anche
Fantacampionato “Violanews League”: iscrizioni sempre aperte. Cambia ancora il vertice
De Gea si scusa: “Non è la stagione che ci immaginavamo, ma torneremo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA