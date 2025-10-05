De Gea si scusa: “Non è la stagione che ci immaginavamo, ma torneremo”

Dopo la sconfitta con la Roma, David De Gea ha affidato ai social il suo disappunto per l'inizio di stagione disastroso della Fiorentina. Ecco cosa scrive il portiere spagnolo su Instagram: "Capisco l'umore basso di tutti i nostri tifosi, la stagione non è come ci immaginavamo. La squadra è dispiaciuta di quello che stiamo passando, ma stiamo dando tutto e torneremo con la grinta necessaria che il club merita".