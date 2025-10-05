FOTO – Dodò suona la carica in vista della Roma: “Andiamo!”

Viola News
Dodò dà la giusta carica in vista del big match di questo pomeriggio della sua Fiorentina, al Franchi, contro la Roma
Redazione VN

L'esterno della Fiorentina, Dodò, dopo un inizio di stagione complicato, anche sotto il punto di vista delle prestazioni, sembra essere tornato quello di un tempo. Nei giorni scorsi si parlava di un calciatore a cui era sparito il solito sorriso, motivo che potrebbe essere derivato anche dei mancati risultati. Ma adesso, il brasiliano, suona la carica in vista della gara contro la Roma al Franchi con fischio d'inizio alle ore 15:00, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram che lo ritrae di spalle mentre festeggia sotto la curva Ferrovia ed una scritta che dice "Andiamo" e viene seguita da un cuore viola. Di seguito l'immagine:

