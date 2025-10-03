FOTO – Piccoli festeggia così l’esordio europeo con gol: il messaggio social

Il post social di Roberto Piccoli

Redazione VN 3 ottobre - 14:14

Roberto Piccoliha voluto condividere con i tifosi la gioia per il suo esordio europeo con la Fiorentina e il primo gol in maglia viola, realizzato contro il Sigma Olomouc. Su Instagram ha definito la serata “speciale”, sottolineando l’emozione di segnare e vincere al debutto internazionale.

L’attaccante ha evidenziato come il successo contro i cechi rappresenti anche una spinta di fiducia per la squadra, segnalando l’importanza del momento sia a livello personale sia per il gruppo.

Attraverso il post social, Piccoli ha voluto comunicare entusiasmo e gratitudine, condividendo con i tifosi un traguardo significativo nella sua carriera e rafforzando il legame con la tifoseria viola.