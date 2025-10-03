FOTO – Fermi tutti, parla De Gea! E manda un messaggio a tutta la Fiorentina

Soprattutto nei momenti difficili contano le parole dei leader. L'ha fatto Gosens qualche giorno fa e nella giornata di oggi, dopo la vittoria di ieri sera, ha preso parola anche David De Gea.

Lo spagnolo, sui social, ha mandato un messaggio chiaro a tutto l'ambiente: "Passo dopo passo. Stasera è iniziato il nostro progetto". Insomma, la speranza è che i tre punti di ieri sera siano solo l'inizio per la stagione della Fiorentina.