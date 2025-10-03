FOTO – Fermi tutti, parla De Gea! E manda un messaggio a tutta la Fiorentina

Soprattutto nei momenti difficili contano le parole dei leader. L'ha fatto Gosens qualche giorno fae nella giornata di oggi, dopo la vittoria di ieri sera, ha preso parola anche David De Gea.
Il messaggio di David De Gea sui social
Lo spagnolo, sui social, ha mandato un messaggio chiaro a tutto l'ambiente: "Passo dopo passo. Stasera è iniziato il nostro progetto". Insomma, la speranza è che i tre punti di ieri sera siano solo l'inizio per la stagione della Fiorentina.
