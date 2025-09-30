Robin Gosens è uno dei leader della Fiorentina e attraverso il proprio profilo Instagram ha espresso il suo stato d'animo:
Gosens: “Mi aspettavo di più, ma ora è inutile chiacchierare. Usciamone insieme”
Il tedesco è uno dei leader del spogliatoio viola
Mi aspettavo di più da me stesso. Mi aspettavo di più da questo inizio di stagione ma ora è inutile chiacchierare, perché i fatti parlano chiaro. E anche se tutti hanno il diritto di criticarci, mi auguro che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione
