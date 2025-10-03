CorFio: “Piccoli, prima risposta ai 27mln spesi. Domenica con Kean?”

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Roberto Piccoli

Nel momento più difficile della gara contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina trova la scintilla grazie a Roberto Piccoli, l’acquisto più oneroso dell’ultima estate viola. L’attaccante classe 2001, alla sua prima assoluta in Europa, sblocca il match con un movimento tipico del suo repertorio: attacco alla profondità e freddezza davanti al portiere. Un gol che pesa doppio, sia per il valore della partita sia per il contesto di pressioni e tensioni che circonda la squadra di Pioli, ancora alla ricerca di certezze.

Piccoli aveva già avuto in stagione occasioni simili, come contro il Torino, ma senza riuscire a concretizzare. Stavolta, complice un errore della difesa ceca, non ha perdonato, dimostrando che i 27 milioni investiti dalla Fiorentina per strapparlo al Cagliari possono iniziare a dare i loro frutti. L’attaccante ha dichiarato di non sentire troppo il peso della cifra, considerandola in linea con gli standard attuali di mercato, ma per un centravanti la vera risposta sta nei gol: il suo, arrivato al 27’, è stato salutato con entusiasmo anche dalla famiglia presente sugli spalti, a rendere ancora più speciale la serata europea.

Per il giocatore, che a soli 24 anni ha già vestito otto maglie diverse, questa prima rete in viola può rappresentare un punto di ripartenza. Forte dei 10 gol realizzati in Serie A lo scorso anno e di un passato da bomber nella Youth League con l’Atalanta, Piccoli ora cerca continuità e intesa con Kean, assente per squalifica ma partner designato in attacco. La Fiorentina ha bisogno delle sue reti per uscire dal momento negativo, e il debutto europeo vincente può essere il trampolino giusto per restituire fiducia e slancio alla sua avventura in viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.