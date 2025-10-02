Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria con il Sigma Olomouc. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Piccoli: “Con le pressioni mi gaso. Ora devo segnare anche in campionato”
news viola
Piccoli: “Con le pressioni mi gaso. Ora devo segnare anche in campionato”
Le parole di Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria con il Sigma Olomouc
Intanto devo dire che mi devo ripetere subito in campionato. Siamo stati uniti come squadra, ma essendo un attaccante il gol deve essere il mio lavoro. Famiglia? Oggi erano tutti allo stadio, sono importantissimi per me. Il rapporto con Dzeko? Ci stiamo lavorando molto in settimana, cerchiamo di trovare i meccanismi per collaborare. Dobbiamo cercare di creare più occasioni possibili, in attacco abbiamo tante qualità. Da domani torniamo subito a lavorare per preparare la sfida con la Roma. Le pressioni di Firenze? Cerco di far parlare il campo, parlo con i miei compagni sui movimenti da fare. Mi piace avere la pressione, mi gaso ancora di più. Keam-Piccoli in Nazionale? Dobbiamo lavorare ancora meglio per affinare l'intesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA