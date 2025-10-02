Ferrari: “Commisso ha subito un intervento, tornerà appena possibile”

Nel corso del suo intervento a Sky prima di Fiorentina-Sigma Olomouc, il dg Alessandro Ferrari ha parlato anche del presidente viola Rocco Commisso:
L'aggiornamento sulle condizioni del presidente: ecco perché non si faceva sentire
Intanto facciamo gli auguri al presidente che è rientrato da poco a casa dopo un intervento per lombosciatalgia. Appena avrà terminato la convalescenza tornerà qua da noi, lo aspettiamo.
