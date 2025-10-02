Viola News
Ferrari: “Giusto che la piazza critichi, trasformiamo la delusione in affetto”

Come di consueto, arrivano le parole del dirigente viola prima delle gare europee
Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto su Sky prima della gara di Conference League contro il Sigma Olomouc:

No, non ci aspettavamo di partire male, ma stiamo lavorando convinti che prima o poi i risultati arriveranno. C'è tanta sinergia tra tutti noi, gruppo, società, oggi parte la Conference che per noi è molto importante.

Commisso

—  

Intanto facciamo gli auguri al presidente che è rientrato da poco a casa dopo un intervento per lombosciatalgia. Appena avrà terminato la convalescenza tornerà qua da noi, lo aspettiamo.

Tifoseria delusa

—  

Giusto che sia delusa, giuste le critiche in un momento in cui non stiamo rendendo. Il nostro obiettivo è trasformare la delusione in affetto, al di là di tutto ci stanno molto vicini e noi dobbiamo regalar loro gioie.

