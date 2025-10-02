Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto su Sky prima della gara di Conference League contro il Sigma Olomouc:
Ferrari: “Giusto che la piazza critichi, trasformiamo la delusione in affetto”
Come di consueto, arrivano le parole del dirigente viola prima delle gare europee
No, non ci aspettavamo di partire male, ma stiamo lavorando convinti che prima o poi i risultati arriveranno. C'è tanta sinergia tra tutti noi, gruppo, società, oggi parte la Conference che per noi è molto importante.
Commisso—
Intanto facciamo gli auguri al presidente che è rientrato da poco a casa dopo un intervento per lombosciatalgia. Appena avrà terminato la convalescenza tornerà qua da noi, lo aspettiamo.
Tifoseria delusa—
Giusto che sia delusa, giuste le critiche in un momento in cui non stiamo rendendo. Il nostro obiettivo è trasformare la delusione in affetto, al di là di tutto ci stanno molto vicini e noi dobbiamo regalar loro gioie.
