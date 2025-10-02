L'ex difensore di Fiorentina e Sigma Olomouc Tomas Ujfalusi, presente al Franchi al seguito della squadra ceca, ha parlato a Sky:
Ujfalusi: "Scommetto sull'approccio del Sigma, non mi aspettavo tanti tifosi"
Ujfalusi: “Scommetto sull’approccio del Sigma, non mi aspettavo tanti tifosi”
Un altro intervento dell'ex difensore, oggi agente e nella fattispecie della gara del Franchi semplice tifoso
Non mi aspettavo questo brutto inizio della Fiorentina, ma è una squadra forte... Il Sigma sta costruendo una squadra giovane, giovane anche l'allenatore, c'è un nuovo proprietario... Sono forti fisicamente, penso che cominceranno su buoni ritmi. Non mi aspettavo nemmeno così tanti tifosi al seguito della squadra, di solito non è una tifoseria che si muove molto.
