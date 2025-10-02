Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola interviste Ujfalusi: “Scommetto sull’approccio del Sigma, non mi aspettavo tanti tifosi”

news viola

Ujfalusi: “Scommetto sull’approccio del Sigma, non mi aspettavo tanti tifosi”

Tomas Ujfalusi
Un altro intervento dell'ex difensore, oggi agente e nella fattispecie della gara del Franchi semplice tifoso
Redazione VN

L'ex difensore di Fiorentina e Sigma Olomouc Tomas Ujfalusi, presente al Franchi al seguito della squadra ceca, ha parlato a Sky:

Non mi aspettavo questo brutto inizio della Fiorentina, ma è una squadra forte... Il Sigma sta costruendo una squadra giovane, giovane anche l'allenatore, c'è un nuovo proprietario... Sono forti fisicamente, penso che cominceranno su buoni ritmi. Non mi aspettavo nemmeno così tanti tifosi al seguito della squadra, di solito non è una tifoseria che si muove molto.

Leggi anche
De Gea: “Noi favoriti? Ma se ci sono squadre più forti rispetto all’anno scorso”
Pioli: “Niente nervosismo, solo voglia di cambiare. La società tiene alla coppa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA