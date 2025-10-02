Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altri campionati conference league Pioli: “Niente nervosismo, solo voglia di cambiare. La società tiene alla coppa”

news viola

Pioli: “Niente nervosismo, solo voglia di cambiare. La società tiene alla coppa”

Pioli: “Niente nervosismo, solo voglia di cambiare. La società tiene alla coppa” - immagine 1
L'intervento dell'allenatore a pochi minuti dall'esordio in campo europeo nella fase campionato
Redazione VN

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della gara contro il Sigma Olomouc al Franchi:

Oggi è importante per vari motivi, non ci dobbiamo fossilizzare sull'avvio di campionato. Sappiamo quanto il club tenga ad andare avanti e quanto difficili siano le partite europee, dovremo metterci qualità.

Scelte

—  

Non abbiamo cambiato la struttura della squadra rispetto alle ultime uscite, soprattutto in costruzione, con un vertice offensivo attorno al quale far ruotare il resto dei giocatori.

LEGGI ANCHE

Ambiente

—  

All'interno non c'è nervosismo, ma solo volontà di cambiare il nostro momento. Vedo tanta compattezza e tanta convinzione, è il momento di portarle sul campo.

Leggi anche
Fiorentina-Sigma Olomouc: c’è Fagioli, non Comuzzo. Tra Fazzini e Gud… Ndour!
Chiarugi: “La perdita di convinzione mi preoccupa. Vedo Gudmundsson spaesato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA