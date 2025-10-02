Pioli: “Niente nervosismo, solo voglia di cambiare. La società tiene alla coppa”

Ambiente—
All'interno non c'è nervosismo, ma solo volontà di cambiare il nostro momento. Vedo tanta compattezza e tanta convinzione, è il momento di portarle sul campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
news viola
Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della gara contro il Sigma Olomouc al Franchi:
Oggi è importante per vari motivi, non ci dobbiamo fossilizzare sull'avvio di campionato. Sappiamo quanto il club tenga ad andare avanti e quanto difficili siano le partite europee, dovremo metterci qualità.
Non abbiamo cambiato la struttura della squadra rispetto alle ultime uscite, soprattutto in costruzione, con un vertice offensivo attorno al quale far ruotare il resto dei giocatori.
All'interno non c'è nervosismo, ma solo volontà di cambiare il nostro momento. Vedo tanta compattezza e tanta convinzione, è il momento di portarle sul campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA