Chiarugi: “La perdita di convinzione mi preoccupa. Vedo Gudmundsson spaesato”

Le parole del grande ex giocatore viola
Redazione VN

L'ex attaccante gigliato Luciano Chiarugi è intervenuto su Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:

Non mi aspettavo un inizio di stagione del genere. La società ha fatto un grande mercato estivo. Questa partenza non ci ha soddisfatto. Dobbiamo avere ancora pazienza, perché Pioli sta cercando di avere una conoscenza maggiore dei giocatori in rosa. La squadra è di grande qualità e quantità. In questo momento però dovrebbero tutti fare qualcosa di più. Il gruppo non si sta esprimendo per i valori che ha. Col Pisa non ho visto una formazione cattiva, che voleva uscire da questo momento complicato. Questa perdita di convinzione mi preoccupa. Fazzini mi sembra il giocatore con più voglia della squadra, mentre Gudmundsson lo vedo spaesato e poco convinto. L'islandese dovrebbe dare molto di più.

