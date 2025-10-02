Viviano: “La panchina di Martinelli non mi sorprende. Che occasione per Fagioli”

"Mi aspetto che la Fiorentina faccia una partita seria. Una vittoria porterebbe fiducia. Servirà una formazione vera, nonostante domenica ci sia la Roma. Martinelli? Non mi ha sorpreso la scelta di lasciarlo in panchina. In questa partita servono i calciatori di esperienza, visto che il momento è negativo. Fortini? E' bravo. Alla Juve Stabia mi è piaciuto. C'erano tante squadre dietro di lui. Sono contento che possa esprimersi alla Fiorentina."