L'intervento di Emiliano Viviano, ex portiere viola, al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole nel pre-gara di Fiorentina-Sigma Olomouc:
news viola
Viviano: “La panchina di Martinelli non mi sorprende. Che occasione per Fagioli”
"Mi aspetto che la Fiorentina faccia una partita seria. Una vittoria porterebbe fiducia. Servirà una formazione vera, nonostante domenica ci sia la Roma. Martinelli? Non mi ha sorpreso la scelta di lasciarlo in panchina. In questa partita servono i calciatori di esperienza, visto che il momento è negativo. Fortini? E' bravo. Alla Juve Stabia mi è piaciuto. C'erano tante squadre dietro di lui. Sono contento che possa esprimersi alla Fiorentina."
Comuzzo e Fagioli?—
"Penso che quella di stasera sia una grande occasione per loro due. Possono rischiare una giocata che magari, per adesso, non è riuscita in campionato. La Fiorentina deve recuperare il gioco e l'identità. Il singolo lascia il tempo che trova. Le partite come quella di stasera possono aiutare anche in questo. I risultati non aiutano lo sviluppo del gioco. La squadra deve andare per step, partendo da oggi."
© RIPRODUZIONE RISERVATA