Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Reginaldo: “La Fiorentina ha cambiato tanto. Dzeko segnerà i suoi gol”

news viola

Reginaldo: “La Fiorentina ha cambiato tanto. Dzeko segnerà i suoi gol”

Reginaldo
Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina sul momento viola
Redazione VN

L’ex attaccante della Fiorentina, Reginaldo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento viola:

In tre anni la Fiorentina ha cambiato tre allenatori. E' ovvio che ogni tecnico arriva con una mentalità diversa e con idee di gioco differenti. In questo mercato estivo i viola hanno preso un mix di giocatori giusto. Sono convinto che con la rosa che ha la Fiorentina, partendo da Dzeko, che nonostante l'età troverà i suoi gol, la mia ex squadra uscirà presto da questo brutto momento.

Leggi anche
Ferroni: “Fiorentina? Non è pronta per la lotta Champions. Serve un’altra...
Galbiati: “Giusta la scelta di De Gea. Non è la situazione giusta per Martinelli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA