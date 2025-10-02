L’ex attaccante della Fiorentina, Reginaldo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del momento viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Reginaldo: “La Fiorentina ha cambiato tanto. Dzeko segnerà i suoi gol”
news viola
Reginaldo: “La Fiorentina ha cambiato tanto. Dzeko segnerà i suoi gol”
Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina sul momento viola
In tre anni la Fiorentina ha cambiato tre allenatori. E' ovvio che ogni tecnico arriva con una mentalità diversa e con idee di gioco differenti. In questo mercato estivo i viola hanno preso un mix di giocatori giusto. Sono convinto che con la rosa che ha la Fiorentina, partendo da Dzeko, che nonostante l'età troverà i suoi gol, la mia ex squadra uscirà presto da questo brutto momento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA