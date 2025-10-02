Galbiati: “Giusta la scelta di De Gea. Non è la situazione giusta per Martinelli”

"Stasera l'unico risultato per la Fiorentina è la vittoria. Non importa come. Può essere una grande iniezione di fiducia anche per la Serie A. La Conference League è un obiettivo per i viola, quindi è obbligatorio partire bene. E' giusto che in una partita così delicata giochi De Gea , così come dovranno scendere in campo quelli che stanno meglio . Sarà importante ritrovare la giusta cattiveria agonistica, perché in queste giornate alle prime difficoltà la Fiorentina è sparita."

"Ecco perché non gioca Martinelli"

"Il rigore per il fallo di mano di Pongracic col Pisa era sacrosanto. L'unica cosa da salvare nel derby è stato il risultato. Pioli dovrà trovare in fretta la giusta alchimia perché il tempo sta scadendo. Le prossime gare saranno molto più difficili delle precedenti. Martinelli stasera non giocherà perché il momento è delicata, non per altro. Io lo avrei ceduto in prestito, perché è un buon portiere, ma non ha esperienza per gare come quelle di stasera."