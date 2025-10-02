Contro il Sigma confermato De Gea. Martinelli attende il suo momento

Tommaso Martinelli dovrà rimandare il debutto stagionale in Conference League. Stasera contro il Sigma Olomouc tra i pali ci sarà ancora David De Gea. Una scelta dettata dal momento delicato che vive la Fiorentina: serve esperienza e leadership, qualità che lo spagnolo incarna meglio di chiunque altro.
In Conference contro il Sigma spazio ancora a De Gea. Per Martinelli debutto rimandato: il club continua a puntare su di lui per il futuro.
Il giovane portiere resta comunque molto considerato all’interno del club e il suo momento arriverà, probabilmente già dalla prossima sfida del girone. Per ora però Pioli preferisce affidarsi a un estremo difensore che, pur con qualche imprecisione, si è dimostrato tra i più affidabili in questo avvio difficile.
Per Martinelli, che ha già collezionato qualche presenza in passato tra campionato e Conference, la pazienza resta la chiave: il futuro viola, come sottolinea La Repubblica, è anche nelle sue mani.
