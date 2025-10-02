Fiorentina, è tempo di risposte. Contro il Sigma c’è solo un risultato

Al Franchi i viola inseguono il primo successo europeo: Pioli vuole rilanciare la stagione dopo un avvio stentato.

Per la Fiorentina è già tempo di risposte. Dopo un settembre da dimenticare, fatto solo di pareggi e sconfitte, i viola ripartono stasera al Franchi contro il Sigma Olomouc, nella prima gara della fase a gironi di Conference League. L’obiettivo è chiaro: vincere per ritrovare morale, serenità e rilanciare una stagione iniziata tra delusioni e contestazioni.

Stefano Pioli non si nasconde: «Sono stato il primo a parlare di ambizioni importanti e resto convinto del valore della squadra. So di essere responsabile, ma sono fiducioso che ne verremo fuori». L’allenatore ha ribadito che l’obiettivo Champions non è accantonato, nonostante il difficile avvio: «Sono qui per alzare il livello, con la società il confronto è continuo. Credo in questo gruppo e tireremo fuori i nostri valori».

Il tecnico non ha anticipato la formazione, confermando soltanto De Gea in porta e l’assenza di Sohm per infortunio. Sul piano tattico, Pioli chiede più qualità e decisione negli ultimi metri: «Il Sigma è solido, fisico, con la miglior difesa del campionato. Noi dovremo vincere duelli e seconde palle, riempiendo bene l’area».

La Conference, sottolinea La Repubblica, è considerata un traguardo stagionale prioritario: da Lipsia, sede della finale, passa gran parte delle speranze viola.