CorSport: “Chissà, forse sulla lavagnetta Pioli ha scritto anche ‘Lipsia 2026′”

Il Corriere dello Sport su Stefano Pioli

Redazione VN 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 09:46)

Nella prima notte europea al Franchi, la Fiorentina è chiamata a una prova di carattere. Stefano Pioli ha ribadito con forza la centralità della Conference League nella stagione viola, soprattutto dopo l’inizio complicato in campionato. Vincere non è solo un obiettivo tecnico ma anche psicologico, utile a ridare slancio e fiducia all’ambiente. L’allenatore ha ricordato che già dal suo arrivo aveva fissato obiettivi ambiziosi, assumendosi la responsabilità delle proprie parole, e che la Conference può rappresentare il trampolino per rilanciarsi su tutti i fronti: chissà se sulla famosa lavagnetta non ci sia anche la data del 27 maggio 2026, giorno della finale di Lipsia.

Le scelte di formazione restano in parte coperte, con l’unica certezza della presenza di De Gea tra i pali. Pioli ha sottolineato la pericolosità del Sigma Olomouc, squadra solida e fisica, invitando i suoi a vincere i duelli e ad approcciare il match con la giusta concentrazione. Ha chiesto più coraggio e responsabilità ai giocatori di qualità, evitando però riferimenti diretti a singoli come Gudmundsson e Fagioli. L’autocritica non è mancata: se la squadra non rende per quanto vale, ha detto, la colpa è anche sua, mentre alcune scelte di mercato non ancora incisive dipendono dalla mancanza di convinzione durante gli allenamenti.

Nonostante le difficoltà, Pioli ha potuto contare sul sostegno della società. Dopo la sconfitta interna col Como, il ds Pradè ha confermato la fiducia illimitata nel tecnico, definendolo il condottiero della squadra. Pioli stesso ha parlato di un rapporto continuo e costruttivo con il club e con il presidente Commisso, ribadendo che il suo destino è legato ai risultati ma che affronta il lavoro con fiducia, determinazione e la volontà di riportare la Fiorentina sui binari giusti. Lo scrive il Corriere dello Sport.