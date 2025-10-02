Gazzetta rivela: “In tribuna sorpresa speciale per Roberto Piccoli”

Al fianco di Stefano Piolinella conferenza di vigilia siede Roberto Piccoli, che Pioli ha voluto e sul quale la dirigenza ha investito 27 milioni. «Credo sia il giusto standard per come va il mercato», dice l'attaccante alla prima in Europa e chiamato a sostituire lo squalificato
Kean. Oggi avrà il sostegno di tutta la famiglia da Bergamo.
Ma pure lui ribadisce i concetti del tecnico: «Ci siamo detti in spogliatoio che dobbiamo dare di più. Va alzato il livello di carattere, attenzione e qualità. Fare un passo in più tutti. Dobbiamo essere più cinici e cattivi sotto porta. lo so che posso dare attacco alla profondità, presenza in area, dinamismo». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
