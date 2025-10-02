Fiorentina, Pioli punta sulla Conference per rialzarsi

Il tecnico non arretra rispetto alle ambizioni estive: «Ho detto che possiamo lottare per la Champions e lo confermo. Siamo partiti male ma il gruppo è responsabile e di qualità, il mio compito è farlo rendere». Critiche e voci di panchina traballante non lo scalfiscono: «Con la società il confronto è continuo. So che contano i risultati ma resto motivato e fiducioso».