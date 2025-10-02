La Fiorentina cerca ossigeno in Conference League dopo un avvio di campionato sotto tono e un clima pesante al “Franchi”. Stasera contro il Sigma Olomouc, Stefano Pioli va a caccia della prima vittoria stagionale in casa e della sua 40ª affermazione europea in carriera.
Fiorentina, Pioli punta sulla Conference per rialzarsi
Il tecnico non arretra rispetto alle ambizioni estive: «Ho detto che possiamo lottare per la Champions e lo confermo. Siamo partiti male ma il gruppo è responsabile e di qualità, il mio compito è farlo rendere». Critiche e voci di panchina traballante non lo scalfiscono: «Con la società il confronto è continuo. So che contano i risultati ma resto motivato e fiducioso».
Assenti Kean (squalificato) e Sohm, toccherà ancora a De Gea tra i pali, mentre Piccoli guiderà l’attacco in cerca del primo gol viola: «Dobbiamo dare di più e riconquistare i tifosi», ha detto l’ex Cagliari.
Sugli spalti previsti circa 7.000 spettatori, con la Curva Ferrovia chiusa per la sanzione Uefa legata agli scontri con i tifosi del Betis dello scorso anno. Lo scrive Tuttosport.
