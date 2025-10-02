L'ex difensore della Fiorentina Armando Ferroni ha preso la parola a Radio Sportiva sul brutto momento viola. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferroni: “Fiorentina? Non è pronta per la lotta Champions. Serve un’altra mentalità”
news viola
Ferroni: “Fiorentina? Non è pronta per la lotta Champions. Serve un’altra mentalità”
L'ex difensore della Fiorentina, Armando Ferroni ha commentato così il delicato momento dei viola
Ho visto una Fiorentina in grande difficoltà in questo inizio di stagione, ma sono convinto che verrà fuori alla grande da questo momentaccio. Credo che il problema di questa squadra sia la mentalità. Un club che vuole arrivare in alto deve cambiare la sua mentalità. La società ha speso molti soldi in questi anni ed è partita con un progetto importante. Adesso è bene che i giocatori acquisiscano in fretta una mentalità vincente. Pioli non è riuscito a portare la sua visione tecnica ma soprattutto mentale. Una squadra che vuole arrivare in Champions League non può approcciare le partite come la Fiorentina. La formazione di Pioli deve attaccarsi al "carretto" delle squadre che lottano per le posizioni alte di classifica e sbagliare il meno possibile. Ancora, probabilmente, la Fiorentina non è pronta per il top del calcio italiano
© RIPRODUZIONE RISERVATA