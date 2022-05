Kokorin: ACF spinge per la risoluzione del contratto a fine anno

La Fiorentina punta a rescindere il contratto con Kokorin la prossima estate: il russo ha un contratto in viola fino al 2024

La Fiorentina all'opera per la rescissione del contratto di Aleksandr Kokorin, al termine di questa stagione. Lo riporta Metaratings.ru che si occupa del centravanti russo, col contratto in scadenza nel 2024. Kokorin non gode della stima di Italiano e lo scarso utilizzo in campo lo conferma. Per questa ragione - si legge - la società gigliata spinge per una risoluzione anticipata dell'accordo in vigore con l'ex Zenit.