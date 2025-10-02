Flachi: “Senza vittoria aumentano i malumori. Piccoli deve fare un salto di qualità”

"L'importante è come giocherà la Fiorentina, non con chi. Stasera servirà una prestazione importante . Le aspettative erano grandi e in città c'è un bel po' di delusione. Meglio adesso i problemi perché c'è tutto il tempo per risolverli. Adesso abbiamo bisogno di una prestazione convincente. I calciatori potranno mettersi in mostra in gare come questa. Ovviamente il risultato è fondamentale, perché senza la vittoria il malumore non se ne andrà mai . L'anno scorso la Fiorentina era cinica, non bella. Le vittorie nascondevano bene gli altri problemi che c'erano. Adesso i giocatori viola non possono risparmiarsi, serve la giusta mentalità per battere sia le grandi squadre che le piccole. Senza il risultato stasera, diventa molto pesante la situazione. Al contrario sarà una spinta molto positiva per il proseguo del campionato."

Gli attaccanti viola

"Dzeko? E' un grande campione. In questo momento servono le personalità come lui. Sta facendo fatica, dal punto di vista fisico, ma ho fiducia e penso che stasera potrà aiutare tutta la squadra. Dovrà essere un trascinatore. Piccoli? E' un ragazzo giovane. E' un punto di partenza per lui. Potrebbe soffrire il cambio di pressione. Dovrà assumersi le sue responsabilità. Il prezzo alto del cartellino può dar fastidio al ragazzo, ma credo che lui sia bravo. Ha giocate importanti nelle corde. Deve fare il salto di qualità, anche dal punto di vista mentale. Speriamo che stasera qualche attaccante si blocchi, perché sarebbe un bene per tutti.