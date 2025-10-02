De Gea: “Noi favoriti? Ma se ci sono squadre più forti rispetto all’anno scorso”

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della partita di Conference League contro il Sigma Olomouc:
Il portiere spagnolo allontana le pressioni all'inizio del percorso in Conference League
E' una partita importante, cominciamo il percorso in Conference che è una competizione a cui il club tiene. Poi dobbiamo reagire dopo l'inizio di campionato non all'altezza. Per me quest'anno ci sono squadre più forti rispetto all'anno scorso. Pensiamo ad oggi, andiamo per i tre punti, vincere la partita.
