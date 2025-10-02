De Gea: “Noi favoriti? Ma se ci sono squadre più forti rispetto all’anno scorso”

Viola News
Il portiere spagnolo allontana le pressioni all'inizio del percorso in Conference League
Redazione VN

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato a Sky prima della partita di Conference League contro il Sigma Olomouc:

E' una partita importante, cominciamo il percorso in Conference che è una competizione a cui il club tiene. Poi dobbiamo reagire dopo l'inizio di campionato non all'altezza. Per me quest'anno ci sono squadre più forti rispetto all'anno scorso. Pensiamo ad oggi, andiamo per i tre punti, vincere la partita.

