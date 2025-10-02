Ndour: “Preferisco l’assist al gol, adesso Piccoli mi deve una cena”

Italiani—
In Italia qualcosa sta cambiando, lo vediamo coi gol di Pio Esposito e Camarda, noi in squadra siamo tanti e parliamo tutti italiano, questo è importante.
Ai media ACF—
Io e Piccoli ci siamo parlati, abbiamo concordato di cercarci spesso e sulla mia palla ha fatto tutto il resto, adesso mi deve una cena. Il gol? Bello, Gudmundsson ha lavorato bene e io mi sono inserito e ci ho provato, è andato tutto bene. Sono contento, adesso testa alla Roma che vale più dei 3 punti. Io ben voluto? Mi metto a disposizione, per me la Fiorentina viene prima di tutto il resto.
