Ndour: "Preferisco l'assist al gol, adesso Piccoli mi deve una cena"

Le parole del centrocampista
Redazione VN

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo il 2-0 al Sigma Olomouc con gol e assist per Piccoli a referto:

Più bello l'assist, è stata una fase molto importante e complicata della partita, quindi lo preferisco al goal. Negli ultimi minuti Pioli mi ha chiesto di alzarmi un po' per pressare il mediano, ha funzionato. Vittoria importantissima, avevamo iniziato bene ma poi i risultati non sono arrivati. Questa vittoria è tosta, ci dà morale per domenica. Con Pioli mi trovo bene, mi consiglia sempre nel modo giusto su come attaccare l'area e arrivare al tiro.

In Italia qualcosa sta cambiando, lo vediamo coi gol di Pio Esposito e Camarda, noi in squadra siamo tanti e parliamo tutti italiano, questo è importante.

Io e Piccoli ci siamo parlati, abbiamo concordato di cercarci spesso e sulla mia palla ha fatto tutto il resto, adesso mi deve una cena. Il gol? Bello, Gudmundsson ha lavorato bene e io mi sono inserito e ci ho provato, è andato tutto bene. Sono contento, adesso testa alla Roma che vale più dei 3 punti. Io ben voluto? Mi metto a disposizione, per me la Fiorentina viene prima di tutto il resto.

