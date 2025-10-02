Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria in casa contro il Sigma Olomouc. Ecco le sue parole:
Al termine della vittoria della Fiorentina con il Sigma Olomouc, ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport
Vincere fa bene, era il nostro obiettivo di oggi. È stata una buona partita, l'abbiamo gestita bene, potevamo chiuderla prima. Adesso pensiamo a riprenderci in campionato, affrontiamo una squadra molto forte come la Roma. Gli attaccanti? Crescono di fiducia con i gol, è importante che oggi Piccoli abbia segnato. È stato molto profondo, ha lavorato molto bene e si è meritato il gol. Turnover? Le partite mi danno gli spunti per valutare, ma anche la nostra strategia in base all'avversario. I ragazzi si son fatti trovare pronti. Schema? Dipende dalle partite. Cerchiamo di impostare sempre con il 3+2, poi in attacco dipende. Per me contano i principi di gioco, non tanto i numeri, può piacere o non piacere. I risultati negativi, soprattutto in Italia, si portano tante voci dietro. Siamo un gruppo molto unito e disponibile. stiamo lavorando per alzare il livello e per recuperare in campionato.
