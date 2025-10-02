L'allenatore del Sigma Olomouc, Tomas Janotka, ha parlato così in conferenza stampa al termine della partita di Conference League contro la Fiorentina al Franchi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Janotka (conf): “Piccoli il più grande pericolo. Fiorentina vista nervosa”
altri campionati
Janotka (conf): “Piccoli il più grande pericolo. Fiorentina vista nervosa”
Le parole dell'allenatore del Sigma Olomouc, Tomas Janotka, al termine della partita di Conference League contro la Fiorentina
Sulla partita—
Credo che abbiamo fatto una buona partita, avendo una difesa attiva e alta. Abbiamo anche fatto fare degli errori ai nostri avversari. Il più grande pericolo per noi era Piccoli, perché giocava sulla linea, ma sono contento della nostra prestazione. Siamo state anche pericolosi nelle situazioni di palla da fermo. Siamo stati attivi fino alla fine. Nonostante il 2-0, possiamo andare via a testa alta.
LEGGI ANCHE
Si poteva fare di più?—
E' vero, sembrava un pareggio a momenti. Comunque per noi è un successo, perché la Fiorentina è stata superiore fin dall'inizio. I ragazzi hanno giocato una grande prova. Peccato che non sia arrivato il gol.
Sulle condizioni del capitano e della squadra—
Sì, ha avuto la febbre, ma niente di che. Sono contento che oggi sia riuscito a giocare.
Sulla prestazione nonostante la sconfitta—
Io ci vedo bene nel secondo terzo della classificare finale. Spero di passare il turno in Primavera. I ragazzi oggi hanno dimostrato di essere capaci, ma dipende tutto da noi. Oggi è stata una bellissima esperienza.
Sulle assenze pesanti in attacco—
La figura dell'attaccante è un nostro problema, perché abbiamo visto che se sta bene lui sta bene la squadra. Oggi i nostri tre attaccanti erano in una situazione più complicata. I difensori della Fiorentina sono molto forti, i duelli non sono stati facili. Avevano una difesa molto serrata, ma siamo stati coraggiosi.
Sulle condizioni della Fiorentina—
Ho percepito sia io che i miei ragazzi che la Fiorentina non era nei suoi panni. L'h0 vista anche innervosirsi, perché siamo andati a prenderli alti. La prestazione è stata ottima. Dodò molto forte, riusciva a coprire moltissimo spazio in campo. Non era facile da fermare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA