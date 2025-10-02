L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato così in conferenza stampa al termine della partita di Conference League contro il Sigma Olomouc:
Pioli (conf): “Martinelli? Giocherà quando sarà pronto. Ho pensato alla Roma”
Le parole dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, al termine della partita di Conference League contro il Sigma Olomouc
Sulla partita—
Credo che abbiamo fatto delle buone cose. Loro sono stati molto intensi. Noi potevamo giocare anche di più, tra le linee. Stiamo lavorando sugli attaccanti, in modo da fargli avere delle imbucate importanti. La squadra ha sofferto bene, per cercare di ottenere il risultato.
Sulle imbucate per Piccoli e i cambi—
Noi cerchiamo di riempire la trequarti con 2/3 giocatori, quindi loro devono correre ai ripari. Abbiamo messo Piccoli davanti al portiere diverse volte. E' l'avversario che ti dice come giocare. Sui cambi? Ho fatto le scelte per vincere la partita, pensando alla Roma, ma poco.
Su Martinelli—
Come l'ha presa? Come tutti quelli che non giocano. Giocherà quando per me sarà pronto per giocare. Contento della gara di De Gea.
Sulla paura di sbagliare—
Secondo me non l'abbiamo avuta paura di sbagliare, semplicemente non abbiamo guardato prima in avanti. Loro pressavano tanto e noi giocato bene.
