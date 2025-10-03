La metafora di Bardazzi: “La vittoria viola come il latte caldo col miele”

Leonardo Bardazzi, sulle pagine del Corriere Fiorentino, commenta la vittoria della Fiorentina contro il Sigma Olomouc. Ecco la sua analisi:
Come il latte caldo col miele. Quello che le mamme danno ai bambini quando hanno il mal di gola, in attesa che il virus faccia il suo corso. La vittoria di ieri è stato questo per la Fiorentina. Un sollievo alle pene di queste settimane e un conforto per la frustrazione. Per trovare la cura, giusto per citare il maestro Battiato però, Pioli dovrà cercare un antibiotico ben più potente rispetto a quanto (poco) visto ieri. La squadra infatti va ancora troppo piano per poter essere davvero incisiva e padrona del gioco, inciampa in costruzione (vedi Fagioli, ancora una volta mai nel vivo dell'azione) ed è spesso costretta ai lanci lunghi. Una costante, quest'ultima, che i cechi però ieri hanno faticato a leggere al punto da concedere campo e occasioni da gol a Piccoli, finalmente capace di esultare per il suo primo centro fiorentino e fortissimo candidato a una maglia da titolare per domenica con la Roma.
