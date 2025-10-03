Polverosi non se ne capacita: “Fagioli, non ci siamo. Eppure è forte davvero”

Viola News
Redazione VN

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, non si capacita della prestazione deludente di Nicolò Fagioli. L'ennesima di questo inizio di stagione. Ecco le sue parole:

Ben altri esami dovranno verificare se davvero la Fiorentina, dopo un inizio-choc, sarà in grado di risalire e di mantenere le ambizioni annunciate alla vigilia della stagione, ambizioni che si appoggiano su giocatori non proprio scarsi, ma oggi involuti, inespressi e in qualche caso anche confusi. Ieri, per la squalifica di Kean, ha giocato Piccoli al centro dell’attacco e Dzeko alle sue spalle. Forse è solo un caso, ma il gol dell’ex cagliaritano, il primo in maglia viola, ricorda quelli che l’anno scorso segnava proprio Kean: ripartenza, attacco della profondità, diagonale sul secondo palo. Un doppio applauso a Ndour per l’assist di testa a metà campo per Piccoli e soprattutto per la sassata del 2-0. La mezz’ora di Fazzini avrà di sicuro convinto che di un giocatore con la sua tecnica e il suo dinamismo non si può fare a meno. Una riflessione anche sulla coppia Dzeko-Piccoli che ha funzionato a tratti. Non ha funzionato invece il lavoro di Fagioli rimesso da Pioli in mezzo al trio di centrocampo. Non ci siamo ancora con questo ragazzo, da un giocatore del suo spessore è lecito aspettarsi la giocata vincente, l’idea illuminante e invece niente, anche ieri partita anonima e deludente. Eppure è forte, forte davvero.

