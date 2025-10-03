Polverosi non se ne capacita: “Fagioli, non ci siamo. Eppure è forte davvero”

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, non si capacita della prestazione deludente di Nicolò Fagioli. L'ennesima di questo inizio di stagione. Ecco le sue parole:
Ben altri esami dovranno verificare se davvero la Fiorentina, dopo un inizio-choc, sarà in grado di risalire e di mantenere le ambizioni annunciate alla vigilia della stagione, ambizioni che si appoggiano su giocatori non proprio scarsi, ma oggi involuti, inespressi e in qualche caso anche confusi. Ieri, per la squalifica di Kean, ha giocato Piccoli al centro dell’attacco e Dzeko alle sue spalle. Forse è solo un caso, ma il gol dell’ex cagliaritano, il primo in maglia viola, ricorda quelli che l’anno scorso segnava proprio Kean: ripartenza, attacco della profondità, diagonale sul secondo palo. Un doppio applauso a Ndour per l’assist di testa a metà campo per Piccoli e soprattutto per la sassata del 2-0. La mezz’ora di Fazzini avrà di sicuro convinto che di un giocatore con la sua tecnica e il suo dinamismo non si può fare a meno. Una riflessione anche sulla coppia Dzeko-Piccoli che ha funzionato a tratti. Non ha funzionato invece il lavoro di Fagioli rimesso da Pioli in mezzo al trio di centrocampo. Non ci siamo ancora con questo ragazzo, da un giocatore del suo spessore è lecito aspettarsi la giocata vincente, l’idea illuminante e invece niente, anche ieri partita anonima e deludente. Eppure è forte, forte davvero.
