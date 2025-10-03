Ferrara: “Ora capisco la panchina di Martinelli. Pioli aveva paura… dei suoi”

Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, analizza la sfida vinta dalla Fiorentina contro il Sigma Olomouc. Partendo da De Gea, ma non solo:
Ora diventa comprensibile la scelta di De Gea e la panchina di Martinelli. Forse Pioli aveva paura: non tanto degli avversari, quanto dei suoi. E alla fine il portierone spagnolo è uno dei migliori. Insieme a Fazzini, partito in panchina ma entrato per farci vedere un po' di bel calcio. E bravo anche Ndour, un gol e un assist. Due gol bastano e avanzano per recuperare qualche grammo di autostima a pochi giorni dalla sfida con la Roma. Esagerato dire che il piolismo abbia riconquistato credibilità, perché l'avversario era quello che era, ma sarebbe ingiusto e sbagliato virare in negativo una prova non esaltante ma comunque vincente. Le vittorie possono cambiarti la vita. Ritrovare una vittoria dopo settimane fatte di nebbiosa malinconia è sempre una bella notizia. E un attaccante che la mette dentro non è poco. Bravo Piccoli, che corre col peso di questi 27 milioni sulle spalle. Coraggio ragazzi. Domenica si torna a fare sul serio.
