CorSport: “Niente schizzinosi. Diamo un consiglio alla Fiorentina di Stefano Pioli”

Al meno la Conference un sorriso lo porta sulle bocche dei viola e del loro allenatore. Tre partite, tre vittorie, otto gol segnati, due subiti. Chiariamo subito: il Polyssia (nei playoff) e il Sigma (al debutto del mini-campionato) faticherebbero a salvarsi nella nostra Serie B, tanto è modesto il livello tecnico di ucraini e cechi, ma questo non è tempo per fare gli schizzinosi dalle parti del Viola Park. Prendi la vittoria, tienila stretta e pensa alla Roma, oggi è l’unico consiglio che si può dare alla Fiorentina. Dovrebbe fare tanto, ma tanto di più, giocare tanto, ma tanto meglio, però adesso questo è il massimo che può offrire la squadra di Pioli.