La Nazione

Cecchi ci crede: “Di questi tempi si chiedevano le dimissioni di Palladino…”

Cecchi sembra fiducioso
Redazione VN

Stefano Cecchi, sulle pagine della Nazione, commenta la sfida vinta dalla Fiorentina di Stefano Pioli contro il Sigma Olomouc. Ecco le sue parole:

I piccoli segnali che magari cambiano il destino? Chissà. La Fiorentina di coppa intercetta una vittoria scria scria che comunque corregge una deriva preoccupante. Certo, il Sigma è sembrata davvero squadra di modeste velleità. Ma, lo stesso, nel calcio la vittoria è l'aspirina con la quale si sanano i malanni di stagione. E la storia ci dice che le grandi guarigioni a volte possono annunciarsi anche con piccoli segnali. In fondo lo scorso anno di questi tempi dopo un pari con l'Empoli esangue come un primosale, si chiedevano le dimissioni di Palladino. Invece quel punticino innescò la vittoria eroica con il Milan e, da lì, la striscia di 8 successi consecutivi. Ecco: la speranza è che quel piccolo fuoco acceso ieri sera diventi incendio già con la Roma. E che la Fiorentina coltivi poi quella fiamma per tornare ad ardere come non ha fatto finora. Che rassegnarsi a una Fiorentina senza vampa e ignifuga, questa si sarebbe la vera sconfitta.

 

