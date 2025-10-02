NDOUR 7: Rispolverato dopo un mese di panchine, offre l'assist per il gol di Piccoli con una giocata furba di testa. Sfiora il gol al 35' con una buona girata in mischia, il destro esce di poco. Nella ripresa cala un po' di tono, ma nel finale si prende la scena con un gran gol. Nel grigiore generale, merita più spazio.
Fiorentina-Sigma Olomouc: Piccoli sfonda, Ndour sfrutta l’occasione
La Fiorentina batte il Sigma Olomuc 2-0 in Conference League. A segno Piccoli e Ndour, ancora in difficoltà Fagioli: le nostre pagelle
FAGIOLI 5,5: Il pallone gli scotta e la paura lo porta a sbagliare anche le giocate più semplici. Dopo un primo tempo preoccupante, nella ripresa sbaglia un pelino in meno. Ma resta in un momento di difficoltà evidente.
