La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport analizzano la prestazione dell'arbitro Florian Badstübner in Fiorentina-Sigma Olomouc. Ecco i voti:
La moViola: Badstübner bravo su Piccoli e Dodò, pochi errori
LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: Il primo giallo (giusto) arriva al 25' ed è per Fagioli che stende Mikulenka. Regolare la posizione di Piccoli sul gol che apre la partita: quando riceve l'assist da Ndour, l'attaccante viola è tenuto in gioco da un paio di difensori avversari. Al 33' annullato giustamente una rete a Dodo, in posizione irregolare sul tiro di Ranieri che era finito sulla traversa. Al 39' manca un giallo a Ranieri per un brutto fallo su Ghali a centrocampo.
IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Florian Badstübner è uno degli arbitri emergenti nel panorama europeo. Molto emergente, se è vero che a livello Uefa quella di ieri era la prima partita di una fase a gruppi di una coppa europea e la quinta in generale, dopo un preliminare di Europa League, 2 qualificazioni per l’Europeo U17 e una per l’Europeo U21. Tutto negli ultimi 9 mesi, visto che è diventato internazionale il primo gennaio scorso. Insomma, un bel coraggio e grande fiducia per questo arbitro sassone (è di Rodewisch) di 34 anni, laureato in economia aziendale, Second category della Uefa. Non difficile la partita, qualcosa ha lasciato all’esperienza che manca. L’ha chiusa con 37 falli (cosa dicevamo?) e 4 ammoniti. Nessun episodio cruciale nelle aree. Annullato un gol a Dodo: ben oltre Slama sul tiro di Ranieri finito sulla traversa. In gioco Piccoli quando segna il gol che sblocca la partita: al momento del tocco di testa di Ndour, a tenerlo in gioco sono tre, ovvero Slama, Slavicek e Ghali. Tutti corretti i gialli: Fagioli che ferma Mikulenka in ripartenza, Ndour (su Langer), Kostadinov (diretto su Parisi) e DeGea (perdita di tempo).
