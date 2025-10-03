La moViola: Badstübner bravo su Piccoli e Dodò, pochi errori

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Florian Badstübner è uno degli arbitri emergenti nel panorama europeo. Molto emergente, se è vero che a livello Uefa quella di ieri era la prima partita di una fase a gruppi di una coppa europea e la quinta in generale, dopo un preliminare di Europa League, 2 qualificazioni per l’Europeo U17 e una per l’Europeo U21. Tutto negli ultimi 9 mesi, visto che è diventato internazionale il primo gennaio scorso. Insomma, un bel coraggio e grande fiducia per questo arbitro sassone (è di Rodewisch) di 34 anni, laureato in economia aziendale, Second category della Uefa. Non difficile la partita, qualcosa ha lasciato all’esperienza che manca. L’ha chiusa con 37 falli (cosa dicevamo?) e 4 ammoniti. Nessun episodio cruciale nelle aree. Annullato un gol a Dodo: ben oltre Slama sul tiro di Ranieri finito sulla traversa. In gioco Piccoli quando segna il gol che sblocca la partita: al momento del tocco di testa di Ndour, a tenerlo in gioco sono tre, ovvero Slama, Slavicek e Ghali. Tutti corretti i gialli: Fagioli che ferma Mikulenka in ripartenza, Ndour (su Langer), Kostadinov (diretto su Parisi) e DeGea (perdita di tempo).